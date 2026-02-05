Liverpool vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

El cotejo entre Liverpool y Manchester City, por la fecha 25 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Manchester City
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool logró un triunfo por 4-1 ante Newcastle United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 3, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 9 a favor.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de empatar 2-2 ante Tottenham. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 6 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 3 a 0.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 39 puntos (11 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 47 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 5 PE - 5 PP).
Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|53
|24
|16
|5
|3
|29
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|24
|14
|4
|6
|9
|4
|Manchester United
|41
|24
|11
|8
|5
|8
|6
|Liverpool
|39
|24
|11
|6
|7
|6
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas