Liverpool vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

El cotejo entre Liverpool y Manchester City, por la fecha 25 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Manchester City

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool logró un triunfo por 4-1 ante Newcastle United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 3, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar 2-2 ante Tottenham. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 3 a 0.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 39 puntos (11 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 47 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (14 PG - 5 PE - 5 PP).

Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 4 Manchester United 41 24 11 8 5 8 6 Liverpool 39 24 11 6 7 6

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

