Magallanes buscará su primera victoria de la Serie de las Américas con este lineup

El Estadio Monumental se alista para lo que será el segundo choque de Navegantes del Magallanes en la Serie de las Américas. En esta cita, los campeones de Venezuela buscarán su primera victoria del certamen ante un combinado peligroso como el de Argentina.

Magallanes, a respetar la casa

La primera jornada ya es cuestión del pasado para los filibusteros, quienes fueron sorprendidos por Panamá al caer con pizarra de 8 a 7. Es por eso que para este viernes las cosas deben cambiar de rumbo, pues están en la obligación de triunfar sí o sí.

Los dirigidos por el manager César Izturis medirán fuerzas contra Club Daom de Argentina, equipo que sacó un triunfo importante por 8 a 7 frente al combinado de Curazao, también en el recinto ubicado en La Rinconada.

En esta ocasión, el lineup de Navegantes del Magallanes solo contará con dos variantes en comparación con el choque frente a los panameños. Estas serán la inclusión de Renato Núñez en el jardín izquierdo por Romer Cuadrado, así como Luis Sardiñas como el bateador designado. El abridor será Adrián Almeida.

Lineup de Navegantes del Magallanes