Serie de las Américas: David Rodríguez desvió el rumbo y aterrizó para reforzar a Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Entre los criollos que refuerzan a la liga de Panamá en la Serie de las Américas 2026 se encuentra el inicialista David Rodríguez, quien completó su segundo año con el uniforme de los Tigres de Aragua en la LVBP, en donde bateó para .301 en 48 compromisos.

“Siempre es bueno estar en estos torneos, sobre todo competir con grandes jugadores que tienen los otros países, trataremos de dar lo mejor para que el equipo llegue a lo más alto”, manifestó Rodríguez para Meridiano.

Rodríguez tenía todo listo para viajar a México para reforzar, pero sus planes cambiaron cuando recibió la llamada del conjunto canalero para que formara parte de la incursión panameña en tierras venezolanas.

“Tenemos que estar preparados para todo como profesionales. Esperar esa llamada, tener las puertas abiertas siempre. Me estaba preparando para la Liga Mexicana cuando me llamaron y estaba listo para estar aquí en Caracas”.

Panamá debutará contra el anfitrión Venezuela en el Monumental Simón Rodríguez y para Rodríguez será una experiencia un poco extraña jugar en contra de su país ante la afición criolla. “Sólo tendré una persona a favor que es mi esposa, pero las expectativas son bien grandes, obviamente será un gran juego en contra de un gran rival y a disfrutar al máximo”.