¿Quieres los acumulados del 5y6? Lee el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica antes de sellar tu cuadro

Este domingo 08 de febrero, se presenta la reunión número 6 con una cartelera de 11 competencias que incluye una condicional especial para yeguas nacionales e importadas, en distancia de una milla, en lo que representa la cuarta fecha dominical del 2026 en el Hipódromo La Rinconada.

La undécima carrera, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 5:35 de la tarde, enfrentará a yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, por lo que la estrategia y la resistencia serán claves para decidir quiénes se llevan el acumulado millonario.

La yegua Star Plus (número 1), participa en esta válida, repite la monta del aprendiz Oliver Medina y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone.

La castaña se presenta como la segunda favorita y es considerada como una sorpresa para Gaceta Hípica.

En su actuación del 18 de enero del presente año, la cincoañera Star Plus llegó segunda a 1 3/4 cuerpos de la vencedora Caramel Love.

La pupila de Uzcátegui García Mosquera salió este miércoles 04 de febrero a la pista caraqueña y galopó dos vueltas en pelo informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

