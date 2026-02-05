LVBP: Luis Sojo no seguirá como gerente deportivo de Leones

Suscríbete a nuestros canales

El movimiento telúrico que muchos esperaban en la cueva melenuda finalmente se ha confirmado. Tras una temporada de altibajos y una eliminación prematura que dejó un sabor amargo en la capital, los Leones del Caracas han decidido tomar un rumbo distinto en sus oficinas. La noticia, que sacudió las redes sociales este jueves, marca el inicio de una reestructuración profunda en el equipo más laureado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Juan Cristóbal Coronil confirma la salida de Luis Sojo

El Gerente General de la organización, Juan Cristóbal Coronil, fue el encargado de oficializar la noticia en una entrevista concedida al periodista Jesús Ponte. Sin rodeos, el directivo anunció que Luis Sojo no continuará desempeñando sus funciones como Gerente Deportivo para la próxima campaña. La gestión del "Señor de los Anillos", que generó grandes expectativas por su trayectoria histórica en nuestra pelota, llega a su fin tras un ciclo de intensos debates sobre la conformación del roster.

Sojo, cuya figura es icónica en el beisbol caribeño, había asumido el reto de darle profundidad al pitcheo y consistencia al lineup capitalino. Sin embargo, la pésima planificación y estructuración del equipo durante la ronda regular, y su eliminación temprana en la lucha por la postemporada, terminaron confirmando la noticia que para muchos era un secreto a voces desde el mes de diciembre.

Un proceso de selección bajo estricta confidencialidad

La vacante en la gerencia deportiva no es un tema menor para una franquicia que convive con la presión constante de ganar. Ante la interrogante de quién tomará el testigo, Coronil fue tajante al explicar la metodología que seguirá el equipo de La Rinconada a partir de este momento.

"Estamos en búsqueda de un nuevo Gerente Deportivo y será un proceso cerrado y confidencial", afirmó Coronil. Esta declaración sugiere que los Leones no tienen prisa por anunciar un nombre por simple inercia, sino que buscan un perfil analítico que pueda engranar con la visión moderna del juego, combinando la sabermetría con el instinto tradicional del beisbol venezolano.