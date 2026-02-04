LVBP: Esta es la razón del abandono de Yadier Molina al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La ausencia de Yadier Molina al frente de los Navegantes del Magallanes en la Serie de las Américas ha generado sorpresa y múltiples reacciones dentro de los miles de fanáticos que disfrutan de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El estratega puertorriqueño, una de las figuras más respetadas del béisbol internacional, no podrá acompañar al conjunto eléctrico en este torneo, lo que obliga a la organización a realizar ajustes a pocas horas de iniciar este torneo internacional.

Aunque en un principio surgieron versiones encontradas, la razón de su salida ya fue aclarada. No se trata de una decisión deportiva ni de un conflicto interno, sino de un tema estrictamente administrativo y reglamentario que escapa tanto al control de la franquicia como del propio dirigente.

Yadier Molina – Navegantes del Magallanes

El ex receptor estrella pertenece actualmente a la organización de los Cardenales de San Luis, franquicia de las Grandes Ligas, y mantiene un vínculo directo con el sistema de MLB. La Serie de las Américas, al no contar con la licencia oficial necesaria, no puede incluir a personas asociadas formalmente a estructuras de Grandes Ligas, lo que automáticamente deja fuera a Molina de la competencia de manera inmediata.

Esta situación representa un golpe sensible para Magallanes, que veía en Yadier Molina has sido clave para la conquista de este título en una de las ligas invernales más importantes de este deporte. Su liderazgo y conocimiento del juego desde el dugout ha quedado más que consolidada en esta zafra 2025/2026.

Finalmente, la ausencia de Yadier Molina será uno de los temas más relevantes a lo largo de este torneo internacional que estarán jugando Venezuela, Curazao, Argentina, Colombia, Cuba, Panamá y Nicaragua.