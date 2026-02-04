Alterooms presenta ‘Yo Perreo Sola’ en el Caracas Music Hall con el DJ Laureano Sánchez

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta ‘Yo Perreo Sola’ llegará al Caracas Music Hall en el Centro Comercial Concresa, el viernes 13 de febrero. Esta será una edición dedicada a la cultura urbana y al público soltero de la capital, diseñada como una experiencia “Anti San Valentín” al ritmo del reggaetón y la música electrónica.

La propuesta musical de la noche destaca por un lineup que reúne a exponentes de la nueva ola del sonido urbano en Venezuela.

¡Artistas confirmados!

La programación estará encabezada por el reconocido DJ y productor Laureano Sánchez, quien ostenta la distinción de ser el primer venezolano en presentarse en el festival internacional Tomorrowland.

El cartel se completa con las actuaciones de Dan, MKZ, Ángel Bernal y Niko Mena, garantizando una transición fluida entre el perreo clásico y el club culture contemporáneo.

Alterooms busca consolidar una nueva etapa en la escena de eventos conceptuales en Caracas, priorizando la creación de experiencias inmersivas. Para esta ocasión, la asistencia contará con el beneficio de barra libre de vodka y ron, reafirmando el compromiso de la marca con la calidad y el disfrute de sus seguidores bajo el lema oficial: “No love. No pain. Just perreo”.

Entradas a la venta

Las entradas están disponibles en la página web de Cúsica, o en Cúsica Studios y en Ticketplate. Para quienes deseen obtener una entrada en Zona General, la primera etapa tendrá un costo de REF. 10 (+fee). Al agotarse, la segunda etapa costará REF. 15 (+fee) y su tercera etapa en REF. 25 (+fee). Para quienes deseen Zona VIP, la primera etapa tendrá el precio de REF. 40 (+fee); su segunda etapa en REF. 50 (+fee) y en tercera etapa, REF. 60 (+fee).