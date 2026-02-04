El galán que se gana la vida imitando a José Luis Rodríguez "El Puma" en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La popularidad del cantante y compositor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, lleva a que tengo muchos imitadores en diversos países, entre ellos Colombia. Es el actor y cantante José Luis García, quien rinde honor al baladista hoy de 83 años.

El hombre estuvo de cumpleaños el martes 3 de febrero, recibiendo mensajes de amor y felicitaciones del público, que lo recuerda por las telenovelas que realizó en Venezuela como “Alma mía”, “Cómo tú ninguna”, “Torrente” y “Pedacito de cielo”.

Imitando a "El Puma"

El artista criollo vive en Medellín, Colombia, donde deleita al público cantando los más grandes éxitos del intérprete “Pavo real”, presentándose en eventos, fiestas y hasta participó en el popular programa “Yo me llamo”.

García no solo tiene una voz parecida al querido “Puma”, sino también ese estilo de cabello armado y con canas, que lo han llevado a ganarse el cariño del público en el vecino país.

Durante su participación en la séptima temporada de “Yo me llamó”, el criollo logró cautivar al jurado, en especial a Amparo Grisales, quien en una presentación bailó muy emocionada el emblemático tema “Agárrense de las manos”.

“Cómo lo dice la leyenda José Luis Rodríguez. Pronto muy pronto. Volveremos a agarrarnos de las manos amén. Saludos mis queridos seguidores besos y abrazos”, escribió hace tiempo en Instagram.