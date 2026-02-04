Venezuela podría contar con un estelar lanzador magallanero en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Siguen llegando noticias sobre Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol. Este jueves 5 de febrero se conocerá, de manera oficial, el roster con el que Venezuela intentará hacer historia en el mes de marzo, y conseguir su primer título en este prestigioso campeonato, pero antes de que se revele el equipo, poco a poco llegan pistas sobre los integrantes del mismo.

En esta ocasión, el periodista Miguel Ángel Fuenmayor ha dado a conocer una información importante, sobre un brazo que estaría bastante cerca de integrar el equipo: el derecho Bryan Mata. Este joven lanzador de 26 años acaba de firmar con los Yomiuri Giantes de Japón, y viene inspirado, luego de una campaña sobresaliente con Magallanes en la LVBP.

¿Bryan Mata al Clásico Mundial?

Según la información que reporta Miguel Ángel Fuenmayor, el derecho Bryan Mata estaría en proceso de finiquitar detalles con el seguro para formar parte del roster de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, en lo que sería una adición más que interesante.

Mata viene de una campaña colosal con Navegantes del Magallanes en Venezuela. En nueve juegos, de los cuales siete fueron como abridor, el diestro dejó foja de cuatro triunfos y dos derrotas, además de una efectividad magnífica de 1.57, y un WHIP igual de bueno de 0.96. Su gran rendimiento lo llevó a sumar 60 puntos en la carrera por el Novato del Año, a pesar de ver muy poca acción.

Además, al hablar de Bryan Mata, hablamos de un serpentinero que llegó a ser prospecto cuatro de los Medias Rojas de Boston en 2020, por lo que tiene calidad, y podría convertirse en un arma inesperada pero interesante para el conjunto de Omar López