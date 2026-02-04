Andy Borregales tiene un sueño: jugar algún día en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Andy Borregales, el pateador venezolano que está haciendo historia con los New England Patriots, tiene un sueño que va más allá de la NFL: pisar el césped del Santiago Bernabéu. Tras una temporada de novato espectacular que lo ha llevado directo al Super Bowl LX, el caraqueño no olvida su pasión por el Real Madrid y su deseo de ver el fútbol americano conquistar el templo blanco.

Para Andy Borregales, el actual pateador de los New England Patriots, el éxito no solo se mide en yardas o trofeos Vince Lombardi. Durante la reciente semana del Super Bowl LX, el venezolano ha captado la atención de la prensa internacional no solo por su precisión clínica con el pie derecho, sino por su apasionada conexión con el fútbol europeo y, específicamente, con el Real Madrid.

En diversas entrevistas concedidas en el Opening Night, Borregales confesó ser un seguidor incondicional del equipo español desde su infancia. "La verdad, yo siempre fui muy seguidor del Real Madrid", declaró con orgullo. Para el caraqueño, su vínculo con el deporte rey no es casual: antes de dedicarse por completo al fútbol americano en la preparatoria, Andy creció jugando fútbol (soccer), una disciplina que le otorgó la potencia y técnica que hoy asombran a la NFL.

El sueño de Borregales de jugar en el Santiago Bernabéu cobra hoy más fuerza que nunca. Con el anuncio oficial de que la NFL regresará a Madrid para la temporada 2026, el pateador no oculta su deseo de que el calendario cruce los caminos de los Patriots con el templo de Chamartín. Para él, pisar ese césped no sería solo un compromiso profesional, sino el cierre de un círculo personal que une sus raíces latinas, su pasado como futbolista y su presente como estrella en los Estados Unidos. Mientras se prepara para hacer historia como el primer venezolano en un Super Bowl, Andy mantiene la vista en ese horizonte blanco.