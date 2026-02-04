¡Fuera del top 3! Esta es la posición que ocupa Ronald Acuña entre los RF de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Tal como ocurre antes de comenzar cada campaña de la gran carpa, la MLB se encarga de sacar las predicciones y de posicionar a los mejores peloteros de la actualidad, según sus analistas. Recientemente, uno de los tops que se dio a conocer fue el de los jardineros derechos, el cual evidentemente incluye al venezolano Ronald Acuña Jr.

Lo curioso, es que la "Bestia", no se encuentra dentro del top 3, no obstante, la decisión puede deberse a que solamente disputó la mitad de la campaña anterior. Por ende, debe hacer justamente lo que hizo en el 2023, cuando fue MVP de la Liga Nacional, demostrar nuevamente todas sus herramientas.

Top 10 de jardineros derechos en 2026 según MLB Network:

Aaron Judge Juan Soto Kyle Tucker Corbin Carroll Ronald Acuña Jr. Fernando Tatis Jr. Seiya Suzuki George Springer Mike Trout Wilyer Abreu.

Una de las sorpresas de este top, puede ser la inclusión de Wilyer Abreu, otro criollo, quien viene de ganar el Guante de Oro por segundo año en fila y que bateó muy bien durante buena parte del torneo pasado.

Top 10 de los jardineros derechos en 2026 según la votación de los aficionados:

Por otra parte, los seguidores de Las Mayores consideran que los dos criollos deben estar más arriba en el top. Esto motivado a que Ronald Acuña es ubicado de segundo y Wilyer Abreu de séptimo, según la votación de los aficionados.

Aaron Judge Ronald Acuña Jr. Fernando Tatis Jr. Juan Soto Corbin Carroll Kyle Tucker Wilyer Abreu George Springer Seiya Suzuki Mike Trout.

Estas son las proyecciones de Ronald Acuña en el 2026:

El "Abusador" buscará escalar posiciones no solamente en el top de los right fielders, sino en el de el "Bug Show" en general y si cumple sus proyecciones, lo logrará. Evidentemente, la clave será mantenerse sano durante toda la zafra.

El oriundo de La Sábana proyecta 31 cuadrangulares, 24 bases robadas y un WAR de 5.3. Sin embargo, está claro que sus estadísticas pueden ser aún mejores si logra ser consistente con su ofensiva, algo que ya ha demostrado anteriormente.