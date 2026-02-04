Ter Stegen podría volver a Barcelona antes de lo esperado por esta sensible razón

Suscríbete a nuestros canales

Una de las mejores noticias durante el reciente mercado de fichajes, para el Girona, fue la inclusión en su plantilla del portero alemán, Marc-Andrė Ter Stegen. No obstante, su cuerpo volvió a tener un efecto negativo casi inmediato.

A pesar de ser todavía considerado uno de los mejores guardametas del mundo, este arquero ha tenido que lidiar con múltiples lesiones a lo largo de su carrera y nuevamente, será baja durante un tiempo considerable.

Girona confirma la lesión de Marc Andre Ter Stegen:

Luego de cumplir sus primeros dos encuentros con el Girona, el departamento de Prensa de este club confirmó que Ter Stegen sufre una lesión en el músculo isquiotibial izquierdo.

Esto podría dejarlo fuera de las canchas por un lapso de dos meses o incluso por más tiempo. Todo dependerá del resultado de los exámenes que le realizarán en las próximas horas, lo que significa que el panorama, para llegar en buena forma al Mundial de 2026 se le podría poner "cuesta arriba" al alemán.

¿Ter Stegen será devuelto al Barcelona?

Marc, llegó al Girona en condición de cedido por el resto de la presente temporada y de acuerdo a algunos rumores, este club podría rescindir de su contrato, para que regrese al Barcelona, motivado a esa molestia.

"Estamos mal por su lesión y ahora hay que ver cómo será su recuperación", comentó recientemente Deco, actual director deportivo culé.