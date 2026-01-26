¡A seguir el legado! Vea el contrato que firma el hijo de Marcelo con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Enzo Alves, sigue los pasos de su padre, el legendario Marcelo y este lunes , 26 de enero, acaba de firmar su primer contrato a nivel profesional con el Real Madrid, club con el que se viene formando desde su niñez.

Marcelo, fue sinónimo de gloria durante su estadía en el conjunto "Merengue", acumulando cinco Champions League en su palmarés, además de gestar una de las mejores duplas de la historia entre un lateral y un atacante con Cristiano Ronaldo y aunque no juega la misma posición, Enzo buscará ampliar el legado de su familia en este histórico equipo español.

Enzo Alves firma su primer contrato con el Real Madrid:

Si algo tenía Marcelo, era una gran habilidad, para sumarse al ataque, siendo este su principal atributo y el heredado por su hijo mayor, quien juega en la posición de delantero.

De hecho, su potencial de cara a la portería rival lo ha llevado a ser uno de los juveniles con mayor proyección de cara a un futuro no muy lejano y por esa razón, la directiva blanca no dudó en acordar un contrato con Alves a sus 16 años de edad, según la información compartida por el periodista Fabrizio Romano.

Enzo Alves es internacional con la selección de España:

A pesar de que su progenitor es brasileño, vivió durante toda su carrera futbolística en Madrid, ciudad en la cual nació Enzo Alves en el año 2009. Por lo tanto, el talentoso joven optó por jugar en la selección española de fútbol (a nivel juvenil) y no en la verdeamarela.

Evidentemente, es incierta la fecha en la que este futbolista de apenas 16 años de el salto al equipo de mayores "Merengue" y más tomando en cuenta los nombres que actualmente militan en la plantilla. Sin embargo, si sigue evolucionando de la manera que lo viene haciendo, ese debut podría llegar antes de lo esperado.