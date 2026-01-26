Develan dónde se jugará la final de la Mundial FIFA 2030

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dio un bombazo para el próximo mundial y aseguró este lunes 26 de enero dónde se jugará la final de la Copa del Mundo 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos.

Según el máximo dirigente del fútbol español, la final de la Copa del Mundo se juagrá España, esto lo dijo durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Pese a la afirmación de Louzán, hasta el momento el máximo ente del fútbol mundial, FIFA ni su presidente, Gianni Infantino, no han confirmado la sede donde se jugará dicho partido.

No es la primera vez que Louzán da una información de este estilo

Esta no sería la primera vez que el dirigente del fútbol español adelanta informaciones delicadas, ya que acertó dónde se va realizar la final de la Champions League de 2027 que será en el Estadio Metropilitano casa del Atlético de Madrid, aunque falló en la candidatura para el Mundial Femenino de 2035.

Sedes del Mundial 2030

Para el Mundial 2030, España es el de los tres países anfitriones que tiene más estadios sedes con 10, los cuales son: Santiago Bernabéu, Camp Nou, Estadio de Cornellá, San Mamés, Estadio Metropolitano, La Cartuja, Riazor, La Cartuja, La Romareda y Gran Canarias.

Por su parte, Marruecos tendrá seis estadios: Estadio Hassan II, Estadio Ibn Batouta, Estadio de Marrakech, Estadio Moulay Abdellah, Estadio de Agadir y Estadio de Fez; Mientras que Portugal solo tendrá tres: Estádio da Luz, Estádio José Alvalade y Estádio do Dragão.