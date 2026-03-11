Diveana presume el cuerpazo que se gasta su hija ¡Uff!

Suscríbete a nuestros canales

Daniela Pereira, es la hija de la cantante venezolana Diveana. Una hermosa jovencita que se gasta unas curvas de acera, que su progenitora presumió con unas fotografías en la playa.

Bellezas en la playa

Madre e hija posaron muy sensual en la arena, con un increíble mar y cielo azul que encendió las redes sociales.

Fue en Miami que ambas decidieron tomar sol y pasar momentos de conexión que compartieron con el público.

“Daniela y yo en el mejor sitio, la playa”, escribió la intérprete en su perfil de Instagram, despertando múltiples mensajes de halagos por lo bien que ambas lucen.

Detalles de Daniela

La joven vive en la ciudad del sol Miami, en donde desarrolla su carrera como modelo participando en desfiles de moda, como en el Doral Fashion Week.

Daniela posee una abundante cabellera, hermosos ojos claros y es una apasionada de la música como su famosa progenitora, quien posee grandes éxitos musicales como “Tus ojos”, “Noche de media luna”, “Me falta todo”, entre otras.

La belleza tiene enorme parecida a su madre, a quien en repetidas ocasiones le ha dedicado mensajes de amor por tenerla como amiga, compañera y guía de la vida.