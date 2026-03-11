Eliecer Gómez: "El caballo de las canas está listo nuevamente y no lo dejen fuera del 5y6 en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El triunfo en el Hipódromo La Rinconada representa uno de los desafíos más exigentes del deporte nacional. En un medio de alta competitividad, donde la calidad de los jinetes, la pericia de los preparadores y la nobleza del purasangre convergen semana tras semana, alcanzar el recinto de ganadores es una meta esquiva que solo la dedicación permite conquistar.

Un ejemplo de esta perseverancia es el entrenador Eliecer Gómez. El profesional redobla sus esfuerzos diarios para presentar a sus ejemplares en plenitud de condiciones. Tras una racha adversa de 11 actuaciones sin éxito en lo que va de año, la fortuna le sonrió la semana pasada por intermedio de la yegua Loca Te Pones, victoria que marcó el fin de la sequía y ratificó su buen momento.

El reto de Base Armador en la sexta válida: La Rinconada

Para la reunión número 12 de esta temporada, Gómez confía su suerte a un solo presentado: Base Armador. El ejemplar acumula tres segundos puestos de forma consecutiva desde el inicio del ciclo, lo que demuestra una regularidad notable. El preparador ofreció detalles exclusivos a Meridiano Web sobre este compromiso en la sexta válida, una prueba de 1.100 metros que cierra la jornada de gala.

"Este es un caballo que nos ha sacado más canas de las que ya tenemos; ha perdido carreras increíbles", confesó Gómez con honestidad. "En esta ocasión enfrentamos a los ejemplares de seis años y a un rival de peso como Huracán Cumanés, del maestro Freddy Petit, quien reapareció en excelentes condiciones y luce como el gran enemigo a vencer".

Condiciones envidiables para el domingo

Pese a la dificultad del lote, el optimismo en la cuadra de Gómez es evidente. El entrenador destaca la vitalidad de su pupilo tras los ensayos matutinos: "Con relación al nuestro, de verdad que anda en el aire. Parece un potrillo de dos años; tiene condiciones envidiables y completó su ajuste de hoy de forma extraordinaria".

Eliecer Gómez cerró su intervención con una advertencia clara para los apostadores: "Si planean acompañar sus combinaciones en la sexta válida, no dejen fuera a Base Armador. En cualquier momento superará los imponderables de carrera y logrará el triunfo. Es una carta obligatoria para el juego del 5y6".

Finalmente, el profesional extendió una invitación a toda la fanaticada para que asista este domingo a las instalaciones de Coche, en una jornada especial que contará con la disputa de cuatro pruebas selectivas de alto nivel y a su vez les recordó que no olvidaran sellar el tradicional 5y6.