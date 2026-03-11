Marko abre las puertas de su reality: así es la casa donde se vivirá “El Desorden de Marko”

Suscríbete a nuestros canales

El influencer y comediante venezolano, Marko Pérez, volvió a captar la atención del público al mostrar por primera vez la casa donde se desarrollará su ambicioso reality “El Desorden de Marko”, un formato de convivencia, retos y entretenimiento en vivo a través de internet.

En un recorrido por la residencia junto al creador venezolano Rodolfo ‘El Chamo’, Marko reveló varios detalles inéditos del espacio que albergará a los participantes durante el programa.

El reality, que reunirá a creadores de contenido y figuras del entretenimiento, forma parte de un proyecto que busca revolucionar el streaming.

Aquí dormirán los participantes de "El Desorden de Marko"

Uno de los aspectos que más llamó la atención del recorrido fue el dormitorio principal, donde los 17 participantes dormirán juntos. Según explicó Marko, cada cama será asignada por medio de un sorteo, lo que obligará a los concursantes a adaptarse rápidamente a la convivencia.

Sin embargo, hubo una excepción que desató curiosidad y es que, el participante Emilio González pidió dormir en un ataúd. Lejos de rechazar la idea, la producción decidió cumplir su deseo, convirtiendo su espacio en uno de los elementos más extravagantes de la casa.

Vestidores separados

Dentro del recorrido también se mostraron los vestidores del reality, que estarán divididos por género. Allí los participantes deberán organizar sus pertenencias y mantener el orden por cuenta propia, algo que, según Marko, será clave para medir su capacidad de convivencia.

El reality está diseñado para poner a prueba la personalidad y la creatividad de los participantes, quienes convivirán durante una semana enfrentando retos de talento y dinámicas sociales frente a la audiencia.

Música, fiesta y artistas invitados

La sala principal de la casa será el escenario donde se realizarán los shows musicales del programa. Allí se presentarán artistas invitados que animarán las noches del reality.

Entre los nombres que se esperan en el show destacan los cantantes urbanos J Quiles y Lenny Tavárez, quienes estarán a cargo de algunos de los espectáculos musicales que acompañarán la convivencia dentro de la casa.

"El Sing$ Room": la habitación más comentada

Otro de los espacios que Marko mostró durante el recorrido fue el llamado “Sing$ Room”, una habitación especial diseñada para las parejas que puedan surgir dentro del reality.

Este cuarto permitirá que los concursantes tengan privacidad, ya que no contará con cámaras. Sin embargo, habrá una regla estricta: los participantes no podrán apagar sus micrófonos, por lo que el audio seguirá siendo parte de la transmisión.

El lugar ya se perfila como uno de los escenarios más comentados del programa.

Barbería, belleza y confesionario

La casa también contará con espacios dedicados al cuidado personal. Los hombres tendrán acceso a una barbería para arreglarse durante la convivencia, mientras que las mujeres serán atendidas por especialistas de belleza.

Además, los participantes podrán acudir al confesionario, un lugar pensado para que expresen sus emociones, hablen sobre su experiencia en el reality e incluso envíen mensajes a sus familiares y seguidores.

Piscina, fogata y retos sorpresa

La residencia incluye también una amplia piscina que estará disponible solo en horarios específicos: dos horas en la mañana y dos horas en la tarde.

Para los retos especiales, contarán con una zona de fogata donde los concursantes deberán enfrentarse a dinámicas y desafíos que pondrán a prueba su creatividad y resistencia.

Marko adelantó que tanto las eliminaciones como las pruebas serán totalmente sorpresivas. Los participantes solo sabrán que tienen un reto el mismo día en que se realizará y recibirán el guion apenas minutos antes, con solo media hora para ensayar.