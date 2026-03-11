No lo pierdas de vista: Tras casi un año fuera, hijo de Manchester busca la gloria este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Tarde de domingo selectivo en el hipódromo La Rinconada con cuatro pruebas clásicas de grado en la reunión 12 del primer meeting, donde se realizarán un total de 13 competencias, las pruebas de grado que se realizarán son, el Clásico Eduardo Larrazabal GIII, en la segunda carrera de la tarde, el Clásico Socopó GIII en la cuarta competencia, seguidamente el Clásico Gustavo J. Sanabria GII y por último, el Clásico José María Vargas GII en 2.000 metros.

La Rinconada: Hijo de Manchester reaparece luego de casi un año sin competir

A la altura de la sexta carrera no válida y penúltima de ese ciclo, se va a realizar la edición 32 del Clásico Socopó GII en distancia de metros para ejemplares nacionales o importados de cuatro y más años donde competirán seis ejemplares por un premio adicional especial de $130.000 a repartir entre los primeros cinco que termine la prueba.

Uno de los ejemplares que participará en la selectiva es el cincoañoero Gloriossus, pensionado del entrenador Rafael Cartolano, quien le da la monta al joven profesional Yoelbis González para el Stud V&V. El castaño saldrá así de una ausencia de 301 días sin competir en pruebas oficiales.

El producto del semental venezolano Manchester en la yegua Rosemont por Champlain, nacido en el Haras La Primavera, con una campaña de tres victorias en 14 presentaciones no corre desde el 18 de mayo del 2025, donde participó en el Clásico Juan Arias GI donde terminó noveno del triunfador Gran Alabama.

Su última victoria fue en la edición 2024 del Clásico My Own Business GII el pasado 4 de agosto del 2024, en recorrido de 1.200 metros con la monta del jockey profesional Larry Mejías con un tiempo de 72,4 para el registro oficial.

El ejemplar volverá a la pista sin el implemento Gríngola (G) viene de trabajar por última vez el pasado 7 de marzo donde con Larry Mejías en la silla dejó parciales de, 15,3 / 28,3 /40,4 (600) /52,3 / 2p / 64,4. 4p / 80 // movido y respondió bien, // remate de 21,1 / dio a conocer la División de tomatiempos del INH en sus hojas de ajustes.