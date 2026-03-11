Champions League: ¿Cuántas bajas tiene el Real Madrid ante el Manchester City?

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League regresa al Santiago Bernabéu, pero no con las galas que el madridismo esperaba. Lo que debía ser una noche de brillo estelar se ha transformado en una misión de supervivencia extrema.

El Real Madrid ha hecho oficial la convocatoria para el duelo de ida de los octavos de final ante el Manchester City, y las noticias no podrían ser más desoladoras para Álvaro Arbeloa.

Lista de bajas que asusta

La enfermería blanca está al borde del colapso, dejando al técnico español sin gran parte de su columna vertebral para enfrentar al vigente campeón inglés.

La gravedad de la situación se refleja en los nombres que se quedarán en la grada: Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Éder Militao, Dani Ceballos, Álvaro Carreras y David Alaba.

El cuerpo técnico merengue está harto de la situación y espera que los servicios médicos puedan encontrar una soluación.

El Castilla al rescate

Ante el vacío de estrellas, Álvaro Arbeloa ha tenido que mirar hacia donde mejor conoce, la Fábrica. Para completar una lista de convocados que parece un rompecabezas, el entrenador ha citado a seis canteranos.

Esta medida es una necesidad absoluta para poder presentar un banquillo con garantías mínimas de rotación. La confianza del técnico en los jóvenes será puesta a prueba en el escenario más exigente del mundo, ante el tablero táctico de Pep Guardiola.

"Somos el Real Madrid y no tenemos excusas", afirmó Arbeloa en rueda de prensa. Sin embargo, el reto de frenar a los Haaland, Semenyo y Doku con un equipo plagado de parches y juveniles parece, sobre el papel, una montaña casi imposible de escalar.