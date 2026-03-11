Expectativa en el óvalo: Reaparece ganador clásico ahora presentado por Oscar Manuel González

Suscríbete a nuestros canales

El tercer domingo del mes de marzo tiene la presencia de la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de 13 carreras, donde se disputarán cuatro clásicos de grado y la activación del juego del 5y6 nacional desde la séptima competencia del programa.

La Rinconada: Ganador clásico reaparece en La Rinconada luego de 91 días

El primer meeting de la temporada 2026 en el óvalo de Coche continua este domingo 15 de marzo con la reunión número 12 del año, que tene una agenda de 13 carreras donde se disputarán cuatro pruebas clásicas.

La primera de las carreras será a la 1 de la tarde y se reservó para ejemplares nacionales o importados de cuatro años, ganadores de dos y tres carreras donde correrán 1.400 metros y hay una nómina de cuatro purasangres.

Uno de ellos es el macho castaño de cuatro años, Prometheus, el cual vuelve a la pista pública luego de 91 días sin competir, y es presentado por el entrenador Oscar Manuel González, quien le da la monta al jockey profesional Robert Capriles, con el cual ganó su primera prueba.

Campaña

Prometheus es nacido el 2 de marzo del 2022, en el Haras Los Samanes Polo & Racing, producto del semental Slew’s Tizzy en la yegua Malpractice M.D y pertenece al Stud Andrea Stable tiene una campaña de dos victorias en siete presentaciones.

Una de sus ganancias fue en el Clásico Juan Vicente Tovar GIII de la temporada pasada, bajo la monta de Francisco Quevedo con un tiempo de 1:40.3/5.

Su última presentación la realizó el pasado 14 de diciembre del 2025 en el cierre de temporada donde participó en la primera edición del Clásico Internacional Javier José Castellano y finalizó octavo, fuera de competencia.

Su más reciente trabajo en la pista lo realizó el 8 de marzo al pelo con parciales de, 13,4 / 25,3 / 37,2 (600) 49,3 2p / 63,1 / 79 // movido al final y respondió, // remate de 11,4 / informó la División de toma tiempos del INH.