Jinete venezolano ganador del Kentucky Derby viene a montar en el Clásico Simón Bolívar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo unos días de la esperada celebración de una nueva edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (Grado I) en el prestigioso hipódromo La Rinconada, comienzan a surgir con fuerza los primeros nombres de ejemplares y jinetes destacados que actualmente desarrollan sus campañas en el ámbito internacional.

Este evento, reconocido por su alto nivel competitivo y su importancia en el calendario hípico, atrae la atención de profesionales y aficionados del turf, quienes anticipan una competencia de gran calidad y emoción. La participación de corredores y jinetes con experiencia en circuitos extranjeros promete elevar aún más el nivel de la carrera, consolidando así el prestigio de esta tradicional justa deportiva.

La Rinconada: Sonny León monta en el Simón Bolívar (GI)

El Clásico Internacional Simón Bolívar que se correrá el día domingo 26 de octubre tendrá en su cartelera los máximos exponentes de la cría nacional e internacional. Además, contará con los mejores jinetes, entrenadores y propietarios quienes hacen vida en nuestro país, así como en el extranjero.

Entre ellos, el destacado jinete internacional venezolano Sonny León, ganador de más de 1.000 carreras en Estados Unidos quien actualmente cumple campaña en dicho país y ganador de la edición 148 del Kentucky Derby (G1) con el ejemplar Rich Strikes en el año 2022.

Este miércoles 15 de octubre en horas de la tarde, el equipo de la fuente de hipismo de Meridiano contactó vía telefónica y de forma exclusiva al mencionado látigo para confirmar su visita al país, a fin de participar en la selectiva más importante del calendario hípico en el óvalo de Coche.

Asimismo, León comentó que el contacto fue por intermedio del entrenador Juan Carlos Ávila para que montara al ejemplar estadounidense Gran Yaco propiedad del ex pelotero de las Grandes Ligas Víctor Martínez.

Gran Yaco es un macho de cuatro años, producto de City of Light en Like It Hot por Giant's Causeway y posee campaña de tres victorias para 20 actuaciones en los diversos óvalos norteamericanos.

Entre ellas sus dos últimas presentaciones han sido de pruebas selectivas Grado 3 en el Hipódromo de Monmouth Park y su producción es de $128.955

De acuerdo con sus propias declaraciones, Sonny León dijo que probablemente asista el mismo día de la carrera clásica que será programada para el domingo 26 de octubre.