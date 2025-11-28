Estados Unidos: Fechas oficiales para recibir los pagos SNAP en Florida este diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) publicó el calendario oficial de pagos del programa SNAP para diciembre, confirmando que los depósitos se realizarán de forma escalonada en las tarjetas EBT.

Este sistema permite una distribución fluida de los beneficios y evita la congestión en supermercados durante una temporada del año marcada por altos niveles de consumo. La información es relevante para las familias que dependen de esta asistencia, especialmente para los migrantes hispanos que siguen de cerca el cronograma oficial.

Productos permitidos con SNAP

El programa mantiene una línea clara sobre qué alimentos se pueden adquirir con los fondos acreditados. SNAP autoriza la compra de productos esenciales para el consumo diario en el hogar, destacando:

Frutas y verduras, frescas, congeladas o enlatadas.

Carnes, aves y pescados, como fuente principal de proteínas.

Panes, arroz, cereales y pastas, para complementar la dieta.

Lácteos, como leche, yogur y queso.

Snacks, bebidas no alcohólicas, semillas y plantas comestibles.

A pesar de la variedad de alimentos permitidos, existen productos que el programa tiene totalmente restringidos. No se puede usar SNAP para comprar bebidas alcohólicas, tabaco, comidas calientes o preparadas en el punto de venta.

Tampoco están autorizados los productos que no sean alimentos, como artículos de limpieza, cosméticos o productos de higiene personal. Entre las prohibiciones también figuran las vitaminas, suplementos dietéticos y comida para mascotas, con el fin de evitar desviaciones en el uso del beneficio.

Foto: Programa SNAP

Calendario de acreditación en diciembre

El proceso de pago se extiende del 1 al 28 de diciembre, dependiendo del número de caso del beneficiario. Para determinar el día exacto, se utilizan los dígitos 9 y 8 del número de caso en orden invertido, este mecanismo permite que los depósitos no se acumulen en un solo día. El cronograma completo abarca todos los rangos, desde 00–03 (día 1) hasta 96–99 (día 28), garantizando una organización eficiente en todo el estado.

Hora estimada de disponibilidad

De acuerdo con datos recopilados por la aplicación Propel, casi todos los beneficiarios del estado ven reflejados sus fondos a las 12:00 de la medianoche del día correspondiente. Esta sincronización permite a las familias realizar compras desde primeras horas del día, una ventaja útil durante diciembre, cuando los supermercados suelen presentar mayor movimiento por las fiestas navideñas.