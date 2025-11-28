Banco Mercantil: Nueva jornada permite abrir cuenta corriente solo con tu cédula

El Banco Mercantil anunció una jornada especial para facilitar la apertura de cuentas corrientes a todos los usuarios que solo presenten su cédula de identidad laminada. Esta iniciativa busca agilizar el acceso a servicios bancarios y ofrecer un proceso más sencillo e inmediato, eliminando trámites adicionales y promoviendo la inclusión financiera en Venezuela.
Sucursales participantes en esta jornada del Banco Mercantil
La actividad se llevará a cabo en varias sedes estratégicas del país, cubriendo distintas regiones. Entre las oficinas destacadas están:
Distrito Capital: Avenida España y Santa Mónica
Miranda: C.C. Millenium
La Guaira: Catia La Mar
Táchira: San Cristóbal II
Mérida: El Vigía
Carabobo: Shopping Center
Portuguesa: Turén
Bolívar: Paseo Orinoco
Sucre: Cumaná
Nueva Esparta: Terranova y Centro Sambil
Esta cobertura garantiza que la mayoría de los usuarios puedan acceder a la jornada sin desplazamientos largos.
Fechas y horarios
El Banco Mercantil informó que la jornada se realizará del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, el horario de atención será desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, permitiendo que los clientes puedan elegir la franja horaria que más les convenga para realizar sus trámites de manera cómoda y organizada.
Requisitos para abrir la cuenta
La apertura de la cuenta corriente en esta jornada especial requiere únicamente la cédula de identidad. No se solicitarán otros documentos adicionales, lo que simplifica considerablemente el proceso.
Consulta de sedes
Para conocer la oficina más cercana, el banco dispone de un portal en línea. Los pasos son sencillos:
Ingresar a www.mercantilbanco.com
Seleccionar “Persona”
Hacer clic en “Información”
Elegir “Puntos de atención”