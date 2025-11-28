Servicios

Banco Mercantil: Nueva jornada permite abrir cuenta corriente solo con tu cédula

Esta facilidad beneficia especialmente a quienes desean acceder a los servicios bancarios de Mercantil.

Por

Jessica Molero Gómez
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 03:20 pm
Banco Mercantil
Foto: Banco Mercantil
Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil anunció una jornada especial para facilitar la apertura de cuentas corrientes a todos los usuarios que solo presenten su cédula de identidad laminada. Esta iniciativa busca agilizar el acceso a servicios bancarios y ofrecer un proceso más sencillo e inmediato, eliminando trámites adicionales y promoviendo la inclusión financiera en Venezuela.

NOTAS RELACIONADAS

Sucursales participantes en esta jornada del Banco Mercantil

La actividad se llevará a cabo en varias sedes estratégicas del país, cubriendo distintas regiones. Entre las oficinas destacadas están:

  • Distrito Capital: Avenida España y Santa Mónica

  • Miranda: C.C. Millenium

  • La Guaira: Catia La Mar

  • Táchira: San Cristóbal II

  • Mérida: El Vigía

  • Carabobo: Shopping Center

  • Portuguesa: Turén

  • Bolívar: Paseo Orinoco

  • Sucre: Cumaná

  • Nueva Esparta: Terranova y Centro Sambil

Esta cobertura garantiza que la mayoría de los usuarios puedan acceder a la jornada sin desplazamientos largos.

Fechas y horarios

El Banco Mercantil informó que la jornada se realizará del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, el horario de atención será desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, permitiendo que los clientes puedan elegir la franja horaria que más les convenga para realizar sus trámites de manera cómoda y organizada.

Foto: Banco Mercantil

Requisitos para abrir la cuenta

La apertura de la cuenta corriente en esta jornada especial requiere únicamente la cédula de identidad. No se solicitarán otros documentos adicionales, lo que simplifica considerablemente el proceso. 

Consulta de sedes

Para conocer la oficina más cercana, el banco dispone de un portal en línea. Los pasos son sencillos:

  1. Ingresar a www.mercantilbanco.com

  2. Seleccionar “Persona

  3. Hacer clic en “Información

  4. Elegir “Puntos de atención

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Lionel Messi Internacional
Viernes 28 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios