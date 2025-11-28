LVBP: Yadier Molina ilusionado da la clave para ganar el título con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Por segunda vez en menos de tres semanas Navegantes del Magallanes encadenó una racha de tres victorias consecutivas en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los dirigidos por Yadier Molina vencieron (10x3) a Águilas del Zulia en la jornada de este jueves 28 de noviembre.

Los bucaneros desplumaron en un festival de jonrones a los marabinos con cinco cuadrangulares conectados en el José Bernardo Pérez de Valencia. Carlos Rodríguez, Andretty Cordero, Rougned Odor, Tucupita Marcano y Renato Núñez la desaparecieron para consolidar el triunfo de los turcos.

Además de eso, Magallanes contó con otra presentación estelar de sus lanzadores, tal como ha sido costumbre en la vigente edición de la pelota criolla. Saúl García se apuntó su tercera victoria en la presente temporada y el relevo de 'La Nave' permitió solo una carrera, dos hits y propinó cinco abanicados en seis innings completos.

La clave del éxito para Yadier Molina con Magallanes

Aunque han permanecido en los últimos lugares en gran parte de la campaña, Yadier Molina se ilusiona con Magallanes, quienes se ponen a solo dos juegos de Tiburones de La Guaira, quienes ocupan el último puesto al Round Robin 2025-26. El dirigente boricua habló del título y las claves que debe combinar el equipo para convertirse en aspirantes a la corona en la actual entrega.

Honestamente para ganar un campeonato necesitar combinar en un juego ofensiva, defensiva y pitcheo y eso fue lo que hicimos hoy (vs Águilas). La semana pasada fue bien difícil, pero los muchachos están mentalidad positiva, están cogiendo buenos turnos, el bullpen hizo su trabajo y muy contento por la victoria de hoy", declaró tras el lauro frente al Zulia.

La conquista contra Águilas, quienes se encuentran en la cima de las posiciones, consolida el buen momento de los eléctricos y se encaminan a la mejor semana en la temporada luego de barrer a Cardenales de Lara y superar a los aguiluchos. Magallanes aún le restan otro compromiso ante Zulia y dos encuentros ante Bravos de Margarita y Tiburones.