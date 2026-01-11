La venezolana Lady Di Mosquera se corona como la Reina Internacional del Café 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que exaltó la cultura cafetalera y la unión de los pueblos, la venezolana Lady Di Mosquera Hernández, de 25 años, se alzó con la corona de la 54.ª edición del Reinado Internacional del Café.

El certamen, celebrado este 10 de enero, en el teatro Fundadores en el marco de la emblemática Feria de Manizales, donde se dieron cita representantes de 24 países productores y exportadores del grano.

Lady Di Mosquera pisó fuerte en Colombia

La nueva soberana destacó por su disciplina, elegancia y una sensibilidad que conectó con el jurado y el público desde el inicio.

El cuadro de honor lo completaron la representante de Brasil Lorena Ohana como Virreina, seguida por El Salvador Valeria Amaya (Primera Princesa), Ruslana Zicaru de México y Melany González de Argentina (Segunda Princesa).

"Me siento feliz, es un triunfo para Venezuela. ¡Lo logramos! Gracias a todos los que lo hicieron posible", expresó una emocionada Lady Di Mosquera tras recibir el título que la acredita como la embajadora global del café.

El éxito de Mosquera es el resultado de una preparación rigurosa. Jacqueline Aguilera, directora de la organización, manifestó su orgullo por este nuevo logro:

"Estamos muy felices y satisfechos. Fue un trabajo en equipo liderado por Esteban Velásquez; celebramos este tercer éxito de nuestra gestión en concursos internacionales".

Una nueva corona del café para Venezuela

El Reinado Internacional del Café no solo premia la belleza, sino que busca una vocera capaz de honrar la esencia de una industria que une historias y corazones a través del aroma y la tradición. Mosquera inicia ahora un año de labor promoviendo la cultura cafetalera de la región ante el mundo.

Con esta victoria, Venezuela logró su sexta corona en el Reinado Internacional del Café, sumándose al legado de Jairam Navas (1998), Dayra Lambis (1999), Ivanna Vale (2013), Maydeliana Díaz (2016) e Ismelys Velásquez (2022).

Recordemos que Lady Di participó en la segunda edición del Concurso By Osmel y aún sigue en la competencia por la corona de Miss Grand Venezuela 2026.