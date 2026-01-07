Venezuela lució sensual traje de baño rojo en el Reinado Internacional del Café

Suscríbete a nuestros canales

El Reinado Internacional del Café es el primer certamen de belleza de este 2026, que se celebra en Manizales, Colombia. Venezuela cuenta con una extraordinaria representante, la modelo y comunicadora de 25 años, Lady Di Mosquera.

La joven salida de las filas del Concurso by Osmel Sousa, demostró una fuerza y estampa increíble en la competencia de traje de baño realizada la mañana este miércoles 7 de enero.

Una belleza impactante

En la primera salida la joven lució un bañador completo en color blanco, cabello liso y maquillaje suave que la hicieron sobresalir por su aura y pasarela suave.

Para la segunda salida Lady sacó toda su artillería con un bañador de dos piezas en color rojo, y su piel bronceada, que dejaron al público colombiano impactado y perfilándola como la gran favorita para llevarse la corona.

Las redes sociales se han llenado de comentarios bonitos para la joven, quien ha lucido impactante en cada actividad de la competencia cafetera, que se celebra cada mes de enero.

Mosquera busca lograr la hazaña que alcanzaron sus compatriotas Jairam Navas en 1998, Dayra Lambis 1999, Ivanna Vale 2013, Maydeliana Díaz 2016 e Ismelys Velásquez en el 2022.