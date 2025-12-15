Farándula

Osmel Sousa es atacado por reina de belleza venezolana: "Anciano"

La belleza criolla le dijo de todo al hacedor de reinas, quien hasta el momento no ha respondido 

Por

Elvis González
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 02:21 pm
Osmel Sousa es atacado por reina de belleza venezolana: "Anciano"
Osmel Sousa / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Osmel Sousa sigue generando opiniones en redes sociales, ahora es Miss Intercontinental Venezuela 2025, Rubí Esmeralda, quien lo ha atacado fuertemente.

NOTAS RELACIONADAS

Reina en contra de “El Hacedor de Reinas”

La joven modelo realizó un comentario en redes en contra el conocido "Zar de la belleza" y la Miss Universo 1996, Alicia Machado.

Todo comenzó con las declaraciones de Machado, lanzando de todo en contra de la última Miss Universo venezolana María Gabriela Isler.

Para Rubí las palabras de Alicia, sobre la supuesta compra de corona de Gabriela por parte de un magnate ruso, son falsas y dichas sin sentido por parte Sousa.

"Todo eso ella lo saca del viejo Osmel, que no se tire de bruja adivina. Ella no tiene pruebas y no está al punto de saber si es cierto lo que un anciano irrespetuoso, decrépito diga", escribió la modelo sin nada de filtros.

Polémica de Osmel

Fue hace meses que el hacedor de las siete Miss Universo venezolanas, habló de la supuesta compra de corona de la valenciana en Rusia.

Osmel estaba en el pódcast del estilista Ivo Contreras, cuándo comentó que un magnate ruso hizo "el favor de darle la corona a Venezuela".

Sousa reiteró que la joven no ganó por su belleza, sino por influencias y compras, lo que generó una ola de comentarios.

Aunque el cubano, nacionalizado venezolano, se retractó de las palabras, el público quedó muy dolido por su opinión, que ahora repite su amiga y exreina Alicia Machado.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 15 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula