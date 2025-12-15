Osmel Sousa es atacado por reina de belleza venezolana: "Anciano"

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Osmel Sousa sigue generando opiniones en redes sociales, ahora es Miss Intercontinental Venezuela 2025, Rubí Esmeralda, quien lo ha atacado fuertemente.

Reina en contra de “El Hacedor de Reinas”

La joven modelo realizó un comentario en redes en contra el conocido "Zar de la belleza" y la Miss Universo 1996, Alicia Machado.

Todo comenzó con las declaraciones de Machado, lanzando de todo en contra de la última Miss Universo venezolana María Gabriela Isler.

Para Rubí las palabras de Alicia, sobre la supuesta compra de corona de Gabriela por parte de un magnate ruso, son falsas y dichas sin sentido por parte Sousa.

"Todo eso ella lo saca del viejo Osmel, que no se tire de bruja adivina. Ella no tiene pruebas y no está al punto de saber si es cierto lo que un anciano irrespetuoso, decrépito diga", escribió la modelo sin nada de filtros.

Polémica de Osmel

Fue hace meses que el hacedor de las siete Miss Universo venezolanas, habló de la supuesta compra de corona de la valenciana en Rusia.

Osmel estaba en el pódcast del estilista Ivo Contreras, cuándo comentó que un magnate ruso hizo "el favor de darle la corona a Venezuela".

Sousa reiteró que la joven no ganó por su belleza, sino por influencias y compras, lo que generó una ola de comentarios.

Aunque el cubano, nacionalizado venezolano, se retractó de las palabras, el público quedó muy dolido por su opinión, que ahora repite su amiga y exreina Alicia Machado.