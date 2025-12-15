¡Bombazo en el mercado! Los Diamondbacks ofrecen contrato a Luis Arráez

Suscríbete a nuestros canales

Eddie Presti, los Arizona Diamondbacks han presentado una El mercado de las Grandes Ligas (MLB) se ha sacudido con una noticia que involucra al venezolano y dos veces campeón de bateo, Luis Arráez . Según reportes del periodista estadounidense, loshan presentado una jugosa oferta en la mesa al talentoso infielder.

La propuesta consiste en un contrato de dos años valorado en 20 millones de dólares.

La pieza que buscan los D-Backs

Esta oferta de los Diamondbacks, indica un claro interés en inyectar una dosis de contacto y habilidad para embasarse en la parte alta de su alineación. Arráez, conocido como "La Regadera", es uno de los bateadores más puros y difíciles de ponchar en todo el béisbol.

Los términos: El contrato propuesto es por dos temporadas y un total de 20 millones de dólares, lo que representa un valor anual promedio de 10 millones de dólares.

La versatilidad de Arráez para jugar en varias posiciones del infield (primera, segunda y tercera base) lo convierte en un objetivo aún más valioso para cualquier equipo contendiente. Su potencial llegada a Arizona podría significar un cambio significativo en la estructura ofensiva del equipo, complementando a estrellas jóvenes ya establecidas en la organización.

Los ojos del mundo del béisbol ahora están puestos en la decisión del venezolano, quien determinará si los Diamondbacks serán su nuevo hogar para la temporada 2026.