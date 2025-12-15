Última hora: Jinete profesional es suspendido por seis meses por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 13 de diciembre, el Hipódromo de Hinava vivió la última reunión del año, número 25 un evento que una vez más rompió récords. La jornada alcanzó una impresionante recaudación de Bs 46.584.120,00, lo que subraya el creciente interés por las carreras en el estado Carabobo.

El programa incluyó nueve emocionantes competencias, con la disputa del Clásico “Copa de Oro” una carrera que celebró la victoria de la yegua Paprika, bajo la experta monta de Yoelbis González, quien la guio a un tiempo de 133.2 segundos.

Suspensión para el profesional: Valencia Resoluciones

Como es habitual, las autoridades hípicas emitieron las resoluciones concernientes a la última reunión de carrera, este lunes 15 de diciembre en horas de la mañana. En esta ocasión, la noticia más destacada giró en torno al profesional Jaime Lugo Jr., en el óvalo de Hinava. Las autoridades decidieron la suspensión por actitud antideportiva por un término de seis meses, efectiva desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 13 de junio de 2026.

DISTANCIAMIENTO: Vista la reproducción de la prueba se determinó que el jinete LUGO JAIME JR del ejemplar SKULL TROOPER (01) le cruza la línea de carrera sin la distancia reglamentaria motivo por el cual, de conformidad con el articulo N° 243 del REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA esta JUNTA DE COMISARIOS decide distanciar a dicho ejemplar del TERCERO al CUARTO LUGAR, quedando el ORDEN DE LLEGADA: 1ER.LUGAR, STRENGTH MONSTER (03), 2DO. LUGAR, CANDOROSO (07), 3ER. LUGAR, NEW ROCKET (05), 4TO. LUGAR, SKULL TROOPER (01), 5TO. LUGAR, GRAN MOTO (02).

SUSPENSION POR ACTITUD ANTIDEPORTIVA:

Luego de observar la repetición de la prueba a través del sistema de video, esta Junta de Comisarios pudo evidenciar una actitud antideportiva del jinete LUGO JAIME JR del ejemplar SKULL TROOPER (01), en contra del jinete PERFECTO KELVIN del ejemplar NEW ROCKET (05) por lo tanto esta Junta de Comisarios de acuerdo a lo establecido en los artículos N°347, numerales 4, 6 y el 364; DECIDE: SANCIONAR con SUSPENSIÓN de SEIS (06) MESES al jinete LUGO JAIME JR desde 13/12/2025 hasta el 13/06/2026.