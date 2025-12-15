LVBP: Jackson Chourio tiene fecha para debutar con Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Después de otra temporada sobresaliente en las Grandes Ligas, Jackson Chourio no aguantó las ganas y se uniformará con las Águilas del Zulia en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El jardinero fue uno de los bateadores más determinantes en la actual campaña de Las Mayores con Cerveceros de Milwaukee, siendo una pieza vital para que el equipo coleccionara un nuevo banderín en la División Central de la Liga Nacional y alcanzara la Postemporada, donde llegaron hasta la Serie de Campeonato ante Los Angeles Dodgers.

Luego de participar en el Derby de Jonrones en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, su participación con la franquicia aguilucha en la vigente entrega de la pelota criolla era una de las más esperadas por los fanáticos. El patrullero se une a Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Maikel García como esos peloteros de renombre que brillaron en MLB y dirán presente en la liga invernal de Venezuela.

¿Cuándo debutará Jackson Chourio?

Apenas se confirmó su presencia en la LVBP, la organización rapaz comunicó en sus redes sociales que el guardabosque debutará el próximo jueves 18 de diciembre ante Leones del Caracas desde el Estadio Luis Aparicio "El Grande" en Maracaibo.

En su más reciente desempeño en la Liga Venezolana de Béisbol, Chourio dejó la vara alta con los aguiluchos con un promedio al bate de .389, tres impulsadas, cinco anotadas, siete hits, .500 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .944 en seis compromisos en la temporada 2024-25.

Su desempeño en la pelota criolla servirá como preparativo para el Clásico Mundial de Béisbol, donde apunta a ser uno de los jardineros titulares por Venezuela. El marabino pisará el diamante venezolano con las Águilas peleando por los puestos de clasificación con récord de 24 victorias y 23 reveses, ocupando la cuarta casilla, previo a su enfrentamiento de este lunes contra Navegantes del Magallanes.