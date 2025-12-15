Hipismo

El brasileño Obataye se queda con el Gran Premio Carlos Pellegrini GI y correrá en la Breeders’ Cup 2026

El ejemplar de cinco años fue montado por Joao Moreira

Por

Saúl García
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 09:01 am
@WHR
El purasangre maduro de cinco años, Obataye, confirmó su favoritismo y se llevó la noche del 13 de diciembre el Gran Premio Carlos Pellegrini GI, que se disputa en el hipódromo de San Isidro en Argentina, ganando su cupo para correr en la Breeders’ Cup del 2026.

El ejemplar brasileño de cinco años, Obataye, ganó la noche del sábado en el hipódromo de San Isidro en Argentina el Gran Premio Carlos Pellegrini GI, en distancia de 2.400 metros con la monta del jockey brasileño internacional Joao Moreira, y se convirtió en el primer ejemplar en ganar un cupo de la Breeders’ Cup Challenge del 2026, que se correrá en Keeneland entre el 30 y 31 de octubre del próximo año.

El purasangre brasileño es un hijo del semental Courtier en la yegua americana Surfi´n USA por Crimson Tide, y consigue así su tercer clásico GI del 2025 y dos de los más importantes de Sudamérica, luego de haber ganado anteriormente el Gran Premio Latinoamericano, que se corre en Brasil, y el Gran Premio Matías Machline GI, en distancia de 2.000 metros.

El ejemplar ahora tiene un récord de diez victorias en 18 presentaciones para el nacido en el Haras Iguassú.

Lunes 15 de Diciembre de 2025
