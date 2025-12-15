Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 14-12-2025

Suscríbete a nuestros canales

La última reunión de la temporada hípica del 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada se realizó este domingo 14 de diciembre, con una programación de 13 carreras, donde en las mismas, se disputaron nueve clásicos de grado 1, y tres de categoría internacional en su primera edición, como lo fueron el Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI, el Clásico Internacional Júnior Alvarado GI, y el Clásico Internacional Javier José Castellano GI, con un premio de $400.000 a repartir, y desde la quinta prueba hasta la última, se corrió el Jockey Challenge 56, donde participaron 18 jinetes, nueve criollos y nueve internacionales.

Mas destacados y resultados de la reunión 48 en La Rinconada

El entrenador más destacado de la jornada fue Carlos Luis Uzcátegui con cuatro victorias,y todas fueron en pruebas selectivas, comenzó al jornada al ganar la primera prueba donde se corrió el Clásico Balsamino Moreira GI con la yegua Fleet Street en recorrido de 1,200 metros con un tiempo de 72,1, y conducida por Jhonathan Aray. Luego en la cuarta competencia, se llevó el Clásico Cañonero GI con Star White en distancia de 1.100 metros con un tiempo de 67,1 y montado por Francisco Quevedo.

Los otros dos triunfos los consiguió en el Clásico Internacional Júnior Alvarado GI con el ejemplar Special Element, en una prueba de 1.800 metros y luego en la carrera de cierre, el Clásico Internacional Javier José Castellano GI, con el tresañero Rockville, y en ambas pruebas, bajo la monta del jockey profesional panameño Ricardo Santana Jr.

Por su parte, el panameño Ricardo Santana Jr. fue el más destacado de la jornada, junto a la norteamericana, Katie Davis, quienes lograron dos triunfos cada uno y el caso de Santana le permitió para quedar como el primer campeón del Jockey Challenge 56 que se realiza en el país. Davis triunfó en la séptima prueba con la yegua argentina Silk Eyes y luego en la quinta válida con otra yegua, Princesa Julie del entrenador David Palencia. Otros látigos que también ganaron dos pruebas, fueron el criollo Francisco Quevedo y José Alejandro Rivero.

Por su parte el monto sellado del 5y6 nacional recolectó más de 1 millón de dólares, al recaudar más de 270 millones de bolívares (Bs. 272.742.500,00), y los cuadros con los seis caballos de la fama, fueron un total de 1081 ganadores, que se llevan cada uno Bs.134.884,01.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72,1

CLÁSICO BALSAMINO MOREIRA GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fleet Street (7) 56 Jhonathan Aray 93.03 2 Brown Suggar (4) 54 J. Lugo - 3 Above the Sky (1) 56 F. Quevedo - 4 Bella Catira 54 R. Capriles - 5 Like a Star (9) 56 H. Medina -

Entrenador: Carlos Luis Uzcategui Ganador: 93,03 Place:69,52 y 65,29 Exacta: 182,51 Trifecta: 275,19 Superfecta: 1.264,52.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:66,2

CLÁSICO SENEGAL GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Latina Parts (10) 53 Yoelbis González 1.039,50 2 The Exquisite Girls (3) 54 L. Mejías - 3 Bella del Cielo (2) 53 K. Aray - 4 Farolera (8) 54 J.A. Rivero - 5 Priyanka (5) 53 J. Lugo -

Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 1.039,50 Places: 157,97 y 114,44 Exacta:3.615,85 Trifecta: 9.153,88 Superfecta: Sin aciertos.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:113,2

CLÁSICO INTERNACIONAL EMISAEL JARAMILLO GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Steady (8) 56 Francisco Quevedo 61,96 2 Fast Sensations (2) 55 J. Aray - 3 She a Baddie (5) 56 J.A.Rivero - 4 Quality Princess (6) 55 J.C. Rodríguez - 5 Naa Dudette (4) 56 Y. González -

Entrenador: Juan Carlos García. Ganador:61,96 Place:66,61 y 84,11. Exacta: 98,61 Trifecta: 136,04 Superfecta: 7.218,80.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67,1

XX CLÁSICO CAÑONERO GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Star White (8) 53 Francisco Quevedo 135,87 2 Niño del Cielo (5) 53 R. Capriles - 3 Banderas (4) 53 J. Aray - 4 Zorro Viejo (6) 56 H. Medina - 5 Gran Nicanor (2) 53 M. Ibarra -

Entrenador: Juan Carlos Uzcateguí. Ganador:135,87. Place:82,53 y 71,39. Exacta: 872,35 Trifecta: 2.609,44 Superfecta: 9.181,85.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO:98,3

INICIA Jockey Challenge 56

LXIII CLÁSICO COMPARACIÓN GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Star of God (6) 52 José Alejandro Rivero 164,81 2 El Providencial (9) 53 F. Quevedo - 3 Rey de Oro (3) 53 J.G. Hernández - 4 Egiogbe (2) 56 J. Rosario - 5 Ponsigue (7) 53 Yam. González -

Entrenador: Pedro Coronil Ganador: 164,81. Place:84,66 y 205,76 Exacta:7.671,78 Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: 35.794,65

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:71,3

I CLÁSICO "SR KELVIN ÁLVAREZ" GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ekati King (10) 58 Johan Aranguren 130,27 2 El Relámpago (5) 53 R. Capriles - 3 Compadre Peche (11) 54 J. Rosario - 4 Gran Alabama (9) 54 Y. González - 5 Baco (3) 55 J. Alvarado -

Entrenador:Gabriel Marquez Ganador: 130,27 Place:171,88 y 78,22 Exacta: 686,90. Trifecta: 29.702,88. Superfecta: Sin aciertos.

SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Silk Eyes (14) 58 Katie Davis 103,48 2 Mr Thunder (12) 57 R. Santana Jr. - 3 Forever Seeker (13) 58 S. León - 4 Lumiere (2) 53,5 O. Medina - 5 Bola de Humo (9) 55 J. Alvarado -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador:103,48 Place:75,49 y 128.48. Exacta:278,86. Trifecta: 411.60. Superfecta: 25.210,18.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79,1

COPA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Colossus (7) 55 José Alejandro Rivero 104,50 2 Bravucón (6) 55 O. Medina - 3 Skyline (2) 53 J. Aranguren - 4 Gran Pepe (4) 55 J.G.Hernández - 5 Shakman (10) 55 F. Quevedo -

Entrenador:Rafael Cartolano. Ganador:104,50. Place: 76,51 y 153,88. Exacta: 1.498,02. Trifecta: 30.236,82 Superfecta: 21.293,70. Pool de 4: 4.028,66

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:112,3

I CLÁSICO INTERNACIONAL RAMÓN ALFREDO DOMÍNGUEZ GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princesa Fina (9) 53 Jhonathan Aray 132,28 2 Marakovits (3) 53 S. León - 3 Brawaisa (7) 53 J. Rosario - 4 Petareña (10) 53 O. Medina - 5 Queen Alabama (11) 53 J.A.Rivero -

Entrenador:Humberto Correia Jr. Ganador: 132,28 Places: 155.71 y 79,63. Exacta: 1.288,49.Trifecta: 3.938,63. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 874,13. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112,1

I CLÁSICO INTERNACIONAL JÚNIOR ALVARADO GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Special Element (9) 58 Ricardo Santana Jr. 100,83 2 Astuto (8) 55 R. Capriles - 3 Gran Yaco (10) 58 S. León - 4 Magicshadow (4) 58 E. Jaramillo - 5 Arrebol (5) 54 M. Smith -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:100,83. Place: 60,04 y 260,00. Exacta: 1.011,37. Trifecta: 1.507,96. Superfecta: 4.740,22.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tizn't Anymore (4) 56 Oliver Medina 242,85 2 I'M un the Mood (10) 56 M. Smith - 3 Victory Rose (6) 54,5 Yam. González - 4 Make Sense of it (2) 56 J.G Hernández - 5 Gran Feronía (13) 54 R. Capriles -

Entrenador:César Pérez. Ganador: 242,85. Place: 224,84 y 75,53. Exacta: 804,29. Trifecta: 2.210,60. Superfecta: 13.447,45.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princesa Julie (2) 53 Katie Davis 665,22 2 Fidanzata (6) 55 J.G Hernández - 3 Sizzle (5) 56 J. Rosario - 4 Cheeca Blue (11) 56 J. Velázquez - 5 Legionaria (4) 54 J. Aranguren -

Entrenador:David Palencia. Ganador: 665,22. Places: 226,21 y 683,82. Exacta: 18.615,62. Trifecta: 56.004,56. Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:113,4

I CLÁSICO INTERNACIONAL JAVIER JOSÉ CASTELLANO GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rockville (4) 58 Ricardo Santana Jr. 89,95 2 Forrest Gump (1) 53 J. Alvarado - 3 Prepositions (6) 58 K. Davis - 4 Tío Horacio (10) 53 J.G. Hernández - 5 Rey Saturno (3) 53 R. Capriles -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:89,95 Place: 80,77 y 203,67. Exacta: 833,61. Trifecta: 5.018,45. Superfecta: 18.146,52. Triple Apuesta: 12.406,52. Súper Pool de 4: 55.383,24. Doble Perfecta: Sin Aciertos. 5y6 nacional *5* (12690) Bs. 2.978,89. 5y6 nacional *6* (1081) Bs. 134.884,01. Loto Hípico: 618,23.