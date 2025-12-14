Bomba en la LVBP: Magallanes se refuerza en un canje con Tigres

Suscríbete a nuestros canales

acuerdo de traspaso con los Odúbel Herrera y el infielder Gregory Barrios. Los Navegantes del Magallanes han sacudido el mercado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al anunciar uncon los Tigres de Aragua . Con la postemporada a la vuelta de la esquina, el equipo valenciano refuerza sus filas con dos adiciones significativas: el jardinero grandeligay el infielder

El movimiento fue confirmado este domingo por la propia organización naviera a través de sus canales oficiales.

Los refuerzos que llegan a la Nave

Odúbel Herrera (OF): Conocido por su velocidad, defensa estelar y su ofensiva ambidiestra, Herrera es una figura probada en las Grandes Ligas (MLB) y un jugador de alto impacto en la LVBP. Su incorporación apunta a robustecer los jardines y el tope de la alineación de Magallanes.

Gregory Barrios (IF): El joven infielder representa una pieza de futuro y potencial para el cuadro interior de los Navegantes.

El conjunto turco busca con estas adquisiciones inyectar experiencia y talento en una etapa crucial de la temporada regular, donde cada victoria es vital para asegurar un buen puesto en la clasificación.

La pieza que sale

A cambio de Herrera y Barrios, el Magallanes envía a los Tigres de Aragua al infielder Diego Castillo. Castillo, quien ha tenido experiencia tanto en el campocorto como en la segunda base, buscará tener mayor protagonismo en el equipo bengalí. La organización de los Navegantes deseó el "mayor de los éxitos en su nuevo equipo" al jugador saliente.