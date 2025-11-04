MLB: Estos son todos los peloteros venezolanos agentes libres para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de cara a la temporada 2026 de la MLB promete ser especialmente relevante para los venezolanos, quienes han tenido una presencia destacada en las mayores en los últimos años. El talento de los jugadores de este país año tras año dice presente y con miras a un nuevo año en el mejor beisbol del mundo, algunos podrían tomar un nuevo rumbo.

Incluso, un grupo de criollos podrían conseguir contratos significativos, esto por su estatus y desempeño en temporadas anteriores que los colocan como piezas clave, tanto en bateo, defensa y pitcheo.Para los venezolanos, esta etapa representa no solo un desafío profesional, sino también una oportunidad de reafirmar la influencia del país en las Grandes Ligas.

Venezolanos agentes libres en 2026

Con la Serie Mundial 2025 finalizada, la La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) dio a conocer el listado de los 153 peloteros que ya están como agentes libres para la campaña 2026 de las Grandes Ligas. En ese listado, Luis Arráez encabeza a la legión venezolana.

Luis Arraez Robert Suarez Orlando Arcia German Marquez Gleyber Torres Luis Rengifo Miguel Rojas Ranger Suarez Wilmer Flores Eugenio Suarez

En definitiva, el mercado de agentes libres 2026 será una ventana importante para que los venezolanos sigan dejando huella en las Grandes Ligas. Más allá de los contratos y cambios de equipo, se trata de consolidar su talento y demostrar, una vez más, que Venezuela continúa siendo un semillero de jugadores de alto nivel, capaces de marcar la diferencia en la MLB.