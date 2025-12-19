Luis Silva celebra la llegada de un nuevo miembro a su familia ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

El hogar del cantante y compositor venezolano Luis Silva vive momentos de felicidad, por la llegada de su nieto Adriel. El intérprete 63 años y conocido como “El Barines de Oro”, compartió un video en su perfil de Instagram, cantando con mucha emoción a su hija por la llegada del bebé.

Gran momento para Luis

Luciendo muy elegante y con flores en color azul, fue como se presentó al artista a la casa de su hija para cantarle uno de sus temas más emblemáticos “Ella o Él”.

La potente voz y romanticismo de Silva hizo que su hija derramara lágrimas de emoción, por un momento que no tiene precio.

En el clip se observa al pequeñito con los ojos abiertos viendo a su madre llena de nostalgia. Una llegada importante para la familia de Luis en plena época decembrina.

“Con mucha emoción, recibo a mi nieto Adriel y con lágrimas por esta gran noticia, felicitando a mi hija Luisita por este hermoso regalo de la vida y dándole las gracias al eterno por esta gran bendición”, escribió el cantautor en el pie de foto del video.

Un fuerte abrazo

El clip finalizó con la bonita imagen de Luis dándole un fuerte abrazo a Luisita y entregando el hermoso ramo azul, todo en la compañía de su hijo, el también cantante Luis Miguel, quien tocaba el cuatro.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar para el artista por parte de sus seguidores y compañeros del medio, entre ellos la merenguera Diveana.