Candidata del Miss Venezuela se convierte en madre por primera vez ¡Felicidades!

El hogar de la modelo y exreina de belleza venezolana Reneta Bello, vive momentos de emoción por la llegada de su hija. A través de Instagram, la joven posteó un carrusel de imágenes con su pequeñita en brazos, y el gran apoyo de su pareja José De Armas.

Gran momento

En los videos se muestra la enorme emoción de la Miss Yaracuy 2016, por tener a su hija, quien lloraba fuertemente. Al mismo tiempo, el padre de la criatura admiraba el mágico e increíble momento.

La reciente nacida que lleva por nombre Alanna, aparece también en imágenes luciendo muy coqueta con un vestido, lasito y acostada en la cunita del centro médico.

Reneta, conocida en redes como Gusy Bello, y que fue gran favorita del Miss Venezuela 2016, ocupando el puesto de 3ra finalista, escribió un mensaje de amor para su primogénita.

“Te amo con toda mi alma hija. Gracias mi amor por darme el regalo más especial de todos y por guerrearla conmigo hasta el final. Bienvenida a este mundo y a una vida hermosa, me siento la persona más afortunada de este mundo”, escribió en Instagram.

Mensajes de felicitaciones

Compañeras del medio de Bello, no dudaron en comentar mensajes de felicitaciones por el crecimiento de su familia como Shannon De Lima, Erika Pinto, Melanie Gerber, Alicia Dolanyi, Andrea Gómez y Jacqueline Aguilera.

Tras su participación en el Miss Venezuela, Reneta se fue de Venezuela y lleva una estable relación con José De Armas.