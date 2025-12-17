El Stud Yellowstone es el campeón absoluto: Así dominó La Rinconada en la temporada hípica 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada, marco de fastuosas jornadas, presenció el cierre de su temporada 2025 con la disputa de la primera edición del Jockey Challenge 56. Este evento no solo puso punto final al tercer meeting hípico del año, sino que también coronó una temporada global catalogada como brillante y de alto nivel competitivo.

Como es tradición tras la culminación del calendario de carreras, el foco se dirige de inmediato a la estadística para reconocer a los protagonistas y a las figuras más destacadas del año.

Un sinfín de actores, cuya labor fue esencial para ofrecer un espectáculo de primera categoría, se preparan ya para recibir los honores y, al mismo tiempo, trazar estrategias con miras a una ambiciosa temporada 2026. La lista de campeones abarca categorías fundamentales como Stud, Entrenadores, Jinetes, Haras, el mejor potro de dos años, y el mejor caballo maduro, entre otras menciones de honor.

El Stud Yellowstone Domina la Élite: La Rinconada

En la clasificación general de propietarios, el Stud Yellowstone se alzó con el título de campeón absoluto. Su impresionante cosecha de 65 victorias le permitió asegurar la cima de la estadística. Dentro de su plantilla, el nombre que más resonó fue el del ejemplar importado Special Element. Este caballo firmó una campaña casi perfecta sobre la arena de Coche, al acumular siete triunfos en sus ocho presentaciones.

El momento cumbre de su rendimiento se produjo en el Clásico Internacional “Junior Alvarado” (GI), una de las pruebas selectivas que se disputó en la reunión 48 con la maestría del jinete Ricardo Santana Jr.

Uzcátegui: El Entrenador Del Regreso Triunfal

El éxito del Stud Yellowstone encuentra un pilar fundamental en la figura del entrenador Carlos Luis Uzcátegui. Tras su retorno a la actividad profesional, Uzcátegui demostró una capacidad excepcional para llevar a sus pupilos a la victoria. No solo conquistó dos de los meetings de la temporada, sino que también se adjudicó la estadística global de entrenadores, un logro que consolida su brillante regreso a la primera línea de la hípica nacional.