Serie del Caribe 2026 maneja nuevas sedes para celebrarse fuera de Venezuela

Todo apunta a que la Serie del Caribe 2026 se jugará, pero no en Venezuela. Y es que luego del comunicado que emitió la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) en la noche del lunes, varias sedes han sonado para organizar la venidera edición del torneo.

Serie del Caribe 2026 podría jugarse en México

La CBPC confirmó que las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México informaron que no se encontraban en capacidad de asistir a territorio venezolano para disputar la Serie del Caribe 2026. Ante esto, la Confederación comenzó a considerar varias alternativas disponibles para un posible cambio de sede.

Ahora, durante la noche de este martes, el periodista Enrique Rojas adelantó que se "está acelerando el proceso de definir nuevo destino" para la Serie del Caribe. Hasta el momento, Guadalajara (México) se posiciona como la opción más sólida, ya que fue propuesta por más de un país miembro.

Si bien todavía no hay nada definitivo, sería cuestión de tiempo para que la CBPC dé un anuncio oficial sobre dónde se jugará finalmente la Serie del Caribe 2026. Cabe mencionar que, además de Guadalajara, otra ciudad mexicana entre los candidatos es Jalisco, mientras que Puerto Rico y República Dominicana también han mostrado interés para ser sede.