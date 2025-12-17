LVBP: Aldrem Corredor golpea a Caribes con grand slam ¿Despertarán los Leones?

Suscríbete a nuestros canales

Inocultable es la crisis que experimentan los Leones del Caracas; aunque llegan con chance matemático de poder avanzar a la postemporada, el margen de error es mínimo pues su destino no está solo en sus manos, dependen también de lo que hagan los demás, especialmente Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Las circunstancias son complejas pero este martes, Aldrem Corredor inyecta lo que tal vez sea el punto de inflexión.

La partida en el Estadio Monumental ante Caribes de Anzoátegui, comienza con el pie izquierdo y bien afincado en el fango; la visita en el 2do tramo explota al abridor Erick Leal, fulminado con rally de 5 anotaciones, 4 de ellas limpias, dejando el partido con perspectivas de nueva caída para la localía.

Leones del Caracas ¡Hace falta adrenalina!

Sin embargo, el beisbol es demasiado impredecible, más aún un circuito como la LVBP, donde llueven batazos en abundancia y esa cualidad que Leones había perdido desde hace varios partidos, finalmente vuelve a relucir.

Ante la salvajada de Caribes, la respuesta caraquista llega rápido, al cierre de ese tramo 2, pero en el siguiente también son capaces de construir rally que precisamente, corona Corredor.

LVBP - Aldrem Corredor - Estadio Monumental - Beisbol

Con Harol González como abridor de Anzoátegui, en dicha entrada Wilfredo Tovar y Harold Castro abren con sencillos, mientras Brainer Bonací saca base por bolas, ahí llega el turno de Aldrem Steven que en conteo de 0 bolas y 1 strike, castiga el envío para mandar la esférica por encima del muro en el jardín derecho.

Sí, gran slam con el que Caracas empata la pizarra a 5 lo que desata una efervescencia que su afición en pleno añora, y que sirve de impulso para otro rally en el siguiente capítulo, este de 3 para ampliar la ventaja a 8x5. Todos alrededor de Leones esperan signifique el impulso que desde hace rato se hace necesario.