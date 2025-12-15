LVBP: Leones del Caracas más complicados aún por la baja de estos jugadores

Suscríbete a nuestros canales

Éramos muchos y parió la abuela; palabras que bien pueden describir el contexto con el que Leones del Caracas comienza su transitar en la 10ma semana de acciones en el torneo 2025/2026 de la LVBP. Aunque matemáticamente tienen opción de postemporada, por estar rezagados 1.5 partidos del 6to puesto (Tiburones de La Guaira), y a 2 del 5to (Tigres de Aragua), el panorama luce muy complicado por la imposibilidad de jugar con consistencia.

Para echar más sal a la herida, el grupo dirigido por José Alguacil, tendrán la baja de cuatro peloteros previo al compromiso de este 15 de diciembre ante Bravos de Margarita, que llegan como líderes de la eliminatoria.

En este sentido, el Departamento de Prensa caraquista informa que el jardinero Yonathan Daza padece un desgarro parcial en el pronador del antebrazo izquierdo, razón por la que está en condición de día a día.

Leones del Caracas ¡Más problemas!

Brainer Bonací por su parte, todavía presenta inflamación en la rodilla izquierda, igualmente; el estatus del infielder se analiza jornada tras jornada.

Respecto al monticulista Alvin Herrera, sufre un desgarro considerable en el tríceps derecho, razón por la que estará fuera entre dos y tres semanas, o lo que es igual, volvería para una eventual clasificación.

Finalmente, Johnny Pereda presenta un cuadro viral por lo que no estará disponible para el juego de este lunes.

Daza este año liga average de .319, porcentaje de embasado en .346, slugging de .495 y OPS en .841, incluyendo 11 dobles, 3 triples, 5 cuadrangulares, 25 remolcadas, 30 anotadas.

LVBP - Estadísticas - Números - Beisbol

Bonací está en línea de .336/.436/.555/.991 con 9 biangulares, 7 jonrones, 25 llevados al pentágono, 28 anotaciones, 23 boletos y 33 ponches.

Herrera solo ha lanzado 8 entradas de 12 hits en contra, 2 vuelabardas, 8 carreras, 7 de ellas limpias, 5 pasaportes, 4 ponches, 1 victoria, 1 caída, 7.88 de efectividad y 2.13 en whip.

Pereda acumula línea de .270/.382/.391/.773, pues se ha ido de 115-31, 4 dobles, 2 tripletes, 2 cuadrangulares, 24 remolques, 18 pisadas del plato, 18 boletos y 22 ponches.