LVBP: Tiburones de La Guaira a mantener el dominio de este apartado y buscar la clasificación

A lo largo de esta temporada mucho se ha hablado de la ofensiva de los Leones del Caracas, no es para menos porque ese grupo a la fecha apuntala cuatro de las estadísticas más importantes, pero en buena medida, la de Tiburones de La Guaira tampoco se queda atrás.

De cara a este 10 de diciembre, los del cardumen son 1ros en boletos intencionales (15), cojines estafados (46), rayitas anotadas (251), 2dos en bases alcanzadas (659), elevados de sacrificio (20), 3ros en slugging (.434), hits (423), 4tos en OPS (.784) y carreras remolcadas (229).

Tiburones de La Guaira, poder en el madero

Del mismo modo, el poder guairista ha estremecido con 52 tablazos de vuelta entera, también los mejores en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Ellos pueden presumir de ser los únicos en completar al menos cinco decenas, van por 52 pero no deben bajar la guardia porque cerca están los Caribes de Anzoátegui con 49; en el listado prosiguen:

Cardenales de Lara 47

Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita 46

Leones 44

Águilas del Zulia 21

Tigres de Aragua 20

Para mantener la vanguardia, para Tiburones es vital minimizar el impacto derivado por la salida de Jahder Areinamo, quien dejó muy buenas posibilidades de alzar el Premio Novato del Año, entre otras cosas, por sus 13 tablazos de vuelta entera, es decir, el 25% del total de su equipo y valga la acotación, jugó hasta el pasado 30 de noviembre.

Al destacado bisoño, le siguen en ese grupo:

Daniel Montano con 8 (15.4%)

Gabriel Arias, Máximo Acosta y Franklin Barreto con 5 (9.6%)

Jimmy Kerrigan 4 (7.7%)

Juniel Querecuto 3 (5.8%)

Pedro Castellano, Sebastián Rivero y Ronald Acuña Jr. con 2 (3.9%)

Alcides Escobar, Rafael Marchán y Yangervis Solarte 1 (1.9%)