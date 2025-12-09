Deyna Castellanos graba divertido video con comediante venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El comediante y creador de contenido venezolano Jasy Del Rey, posteó en sus redes sociales un divertido video en la compañía de Deyna Castellanos. La futbolista estuvo en el campo de juego grabando con el joven.

Gran momento

Jasy llevaba una cartera, tacones, uñas y una camisa corta, expresando que las travestis también saben jugar fútbol.

Castellanos le colocó la pelota en un punto, a lo que Del Rey pateó con fuerza y dio un fuerte gol. La deportista criolla aplaudió la jugada del creador de contenido, y escribió que era el mejor gol que he visto de una travesti.

El video ha logrado reproducciones y comentarios en los 88,5 mil seguidores del joven, por lograr grabar con una figura destacada del deporte nacional como Deyna.

Comentarios

“Nos diste deporte y glamour Deportivo”, “Dios mío que talento”, “Que golazo”, “Devoraste”, son algunas de las opiniones.