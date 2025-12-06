Deyna Castellanos inaugura la primera edición del Torneo Queen Deyna Legacy

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de cimentar el futuro del fútbol femenino en Venezuela, se llevó a cabo con gran éxito la primera edición del Torneo Queen Deyna Legacy.

El evento, organizado para impulsar el talento emergente y la profesionalización del deporte entre las jóvenes, tuvo lugar este sábado 6 de diciembre en las instalaciones del Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar, ubicado en San Joaquín, estado Carabobo.

El cuadrangular inaugural reunió a cuatro destacados equipos femeninos de la categoría Sub-18, provenientes de diversas regiones del país, demostrando el creciente nivel competitivo a nivel nacional:

San Ignacio (Maracay, Aragua)

Secasports (Valencia, Carabobo)

Adiffem (Caracas, Distrito Capital)

Yurubi (San Felipe, Yaracuy)

Deyna Castellanos dijo presente

La jornada estuvo marcada por la emotiva presencia de su madrina e impulsora, la estrella mundial y figura de la Vinotinto, Deyna Castellanos.

La delantera se mostró visiblemente feliz y conmovida de ser parte de este momento histórico para el balompié femenino juvenil. Su asistencia y participación activa sirvieron como un potente catalizador de motivación e inspiración para todas las jóvenes atletas presentes.

"Es un gran honor poder realizar la primera edición del Torneo Queen Deyna Legacy acá en Venezuela, estoy muy feliz y orgullosa", expresó la criolla.

¿Cuál es el objetivo de este evento?

Tras la fase inicial del torneo, Deyna Castellanos ofreció una rueda de prensa donde detalló la visión y los objetivos a largo plazo del Queen Deyna Legacy.

La jugadora hizo hincapié en la importancia de este tipo de iniciativas no solo para la detección de talentos, sino también para llevar el fútbol femenino a cada rincón del país.

Asimismo, también detalló que la idea de fundar este torneo es darle la oportunidad a todas las jóvenes que sueñan con jugar este deporte y llegar a ser profesionales. Dicho evento es a nivel global, no solo en Venezuela y busca combinar la educación con el fútbol.

Con su mensaje deja claro que la continuidad y el apoyo sostenido son vitales para consolidar el fútbol femenino como una potencia en todo el mundo.

Yurubi de San Felipe fue la campeona

El Torneo Queen Deyna Legacy culminó con un emocionante partido de clausura que definió al primer campeón. Tras intensos y disputados encuentros, el equipo de Yurubi de San Felipe se alzó con la victoria en la gran final, coronándose como el monarca inaugural de esta competición.

La celebración de las campeonas de Yaracuy puso un broche de oro a una jornada que superó las expectativas en organización, nivel competitivo y asistencia.

El éxito de esta primera edición sienta las bases para que el Queen Deyna Legacy se convierta en una cita ineludible y en un semillero fundamental para el desarrollo del fútbol femenino en Venezuela.