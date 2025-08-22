La Vinotinto Femenina: Así le ha ido a Deyna Castellanos post-Copa América

Suscríbete a nuestros canales

El rendimiento de Deyna Castellanos, la "Reina" de la Vinotinto Femenina, ha estado bajo la lupa desde su participación en la Copa América. A pesar de ser una de las referentes del fútbol femenino en el continente, su desempeño en el torneo continental generó críticas por parte de la afición.

Durante la Copa América, disputó cuatro partidos con la selección nacional, pero su contribución se limitó a tan solo dos asistencias. Una cifra que no estuvo a la altura de las expectativas, ya que los seguidores de la Vinotinto esperaban ver la versión más goleadora y desequilibrante de su capitana.

Desempeño por debajo de lo esperado

Este bajo rendimiento no solo se reflejó en las estadísticas, sino también en las valoraciones. De acuerdo con datos de Sofascore, en los partidos que disputó con su club actual, el Portland Thorns, tras la Copa América, sus puntuaciones han sido de 6.0 y 6.9, cifras que confirman un momento de irregularidad en su juego.

En estos encuentros, la ex jugadora de Manchester City y Atlético de Madrid ha tenido pocos minutos, sumando un total de 34 entre ambos partidos.

La necesidad de la Vinotinto

La situación de Deyna Castellanos es un tema de gran importancia para la selección venezolana. La Vinotinto necesita que su máxima figura recupere su mejor versión para afrontar con mayores garantías las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2027.

Deyna es una pieza fundamental en el esquema ofensivo de la selección. Su buen nivel en el club es directamente proporcional a su desempeño con la Vinotinto, y es por ello que tanto la afición como el cuerpo técnico esperan que la delantera pueda encontrar la consistencia y la regularidad necesarias para desplegar todo su potencial.

El desafío de Deyna Castellanos es superar este momento de irregularidad, afianzarse en su club y llegar en la mejor forma posible a las próximas eliminatorias, para liderar a la Vinotinto hacia su ansiado objetivo mundialista.