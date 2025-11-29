Cuidado a la hora de sellar: El único ganador de seis de la cuarta válida fue retirado de última hora de la R46

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 30 de noviembre, el Hipódromo La Rinconada celebra su cuadragésima sexta reunión de la temporada. La jornada, que marca la décima tercera fecha del tercer y último meeting del año, programa un total de doce, que darán inicio a la 1:00 de la tarde.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 46 de la temporada 2025.

En la décima carrera o cuarta válida para el 5y6 nacional, fue reservada para caballos nacionales e importadas de 6 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras, fue retirado de última hora el caballo Gold Water (número 9) presentado por Ademar Rodríguez Piñango y que llevaba la monta del aprendiz Samuel Yánez.

Este ejemplar que cuenta con nueve años de edad y es ganador de seis carreras en un hijo de Patena en Tour Lady por Water Poet, en su última actuación arribó en la décima casilla a 16 cuerpos del ganador Gran Pepe.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

10a) #9 Gold Water fue retirado por Tendinitis miembro anterior Derecho.

Según Fuentes Digitales

La tendinitis del miembro anterior derecho en caballos es una lesión inflamatoria de un tendón que provoca cojera dolor e hinchazón en la zona afectada. Las causas comunes incluyen el sobreesfuerzo, tropiezos y terrenos irregulares, siendo la lesión más frecuente el Tendón Flexor Digital Superficial (TFDS).