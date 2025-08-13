¡Atención! Retirado uno de los grandes favoritos de las no válida para este domingo en La Rinconada 17-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 17 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde, continuará el desarrollo del segundo mitin de la temporada 2025 con la programación de doce carreras de la reunión número 31 en el hipódromo La Rinconada, sin pruebas selectivas, pero con un 5y6 nacional que promete otra semana con nueva marca.

Meridiano: Retirado para La Rinconada

La noche de este martes 12 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de un nuevo ejemplar retirado que no participará en la carrera no válidas para este domingo en La Rinconada.

En la cuarta competencia no válida para el 5y6 nacional, reservada para caballos de 5 años y más años, nacionales e importados ganadores de 2 carrera, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado Mr. Keating (número 7), ejemplar que fue presentado por Dani Pimentel, y que iba hacer conducido por Franklin Puello Jr.

Mr. Keating, iba a realizar su cuarta presentación en La Rinconada, venia de ocupar un meritorio segundo lugar el pasado 20 de julio, a dos largos del ganador Chon Brady. Este hijo de Carpe Diem, jugaba para esta cartelera como uno de los grandes favoritos de la prueba.

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Mr. Keating, fue retirado por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.