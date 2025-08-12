Black and Black se llevó la primera gema de la triplecorona en Ecuador

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 11 de agosto, el hipódromo Miguel Salem Dibo, en Ecuador, celebró una jornada de ocho carreras que incluyó la edición 69 del Clásico “Estreno Dr. Raúl Saleb Sigall” en distancia de 1.700 metros en pista de arena. Esta prueba significó la primera válida para la triple corona ecuatoriana, en la cual el ejemplar Black and Black se llevó los honores.

Black and Black logra el primer peldaño de la triple corona

Black and Black enfrentó a un lote interesante de ocho rivales, entre ellos tres femeniles, en el primer peldaño de la triada ecuatoriana conformada adicionalmente por la Polla Nacional “Sr. Agustín Febres-Cordero Tyler”, en distancia de 1.800 metros a correrse el próximo 31 de agosto. Y la tercera joya se correrá 15 días después en el Derby Nacional “Sr. Benjamín Rosals Aspiazu” en recorrido de 2.000 metros.

Black and Black derrotó en un final dramático y ajustado al ejemplar Crema y Nata, que protagonizaron un gran espectáculo. Black and Black, que lució la monta de Carlos Lozano, no tuvo una buena partida; el ejemplar se levantó de manos y quedó último. En la recta final, Lozano con Black and Black, por líneas externas, atropelló con fuerzas para dar cuenta de los veloces Carpintero y Cuñadita.

Black and Black, Lozano, al tomar la punta a 100 metros para la raya, su conducido cargó hacia líneas internas, lo que le permitió a Crema y Nata alcanzarlo y protagonizar un final no apto para cardiacos. Mi Coraje, que defendí su invicto, no pudo pasar del tercer lugar para llegar a no menos de dos largos del vencedor.

Black and Black es un descendiente del ejemplar Currency Swap en la yegua Etiqueta Negra, que corrió para los colores del stud Tres Patines, nacido y criado en el haras Don Miguel. Para este juvenil de tres años significó su tercera victoria en siete presentaciones. Es entrenado y presentado por Armando Roncancio. El tiempo de la prueba fue de 112”4 para 1.700 metros.