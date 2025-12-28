Se revelan los motivos por el cual Stephen Curry decidió romper su relación con Under Armour

Suscríbete a nuestros canales

Lo que durante años fue una de las alianzas más emblemáticas y lucrativas del mundo del deporte –la de Stephen Curry con Under Armour–, parece haber llegado a su fin de manera abrupta y unilateral por parte del base de los Golden State Warriors.

Nuevos reportes, liderados por el reconocido insider @SoleRetriever, sugieren que la raíz de esta fractura no fue meramente económica, sino un profundo desacuerdo creativo que Under Armour desestimó, provocando la ira del tres veces campeón de la NBA.

El Modelo de la Discordia: Un Diseño Ignorado

Según @SoleRetriever, la chispa que encendió la mecha fue un modelo específico de zapatillas de baloncesto que Under Armour planeaba lanzar y que llevaba el nombre de la estrella.

Aparentemente, Curry, conocido por su meticulosidad tanto en la cancha como en los detalles de su performance gear, expresó su descontento y ofreció feedback crítico sobre el diseño del calzado. Sin embargo, y para sorpresa del entorno de Curry, Under Armour optó por ignorar estas sugerencias y procedió con la producción y el lanzamiento del modelo tal cual había sido concebido internamente.

"Al parecer, a Steph Curry no le gustó el modelo de zapatillas y desde Under Armour no tomaron en cuenta su opinión y siguieron igual con este modelo", citó directamente @SoleRetriever en su exclusiva.

Este incidente, que habría pasado desapercibido para el público en su momento, es ahora señalado como el catalizador principal de la decisión de Curry de romper su contrato de forma unilateral. El acuerdo, que se estimaba en más de 20 millones de dólares anuales y extendía la relación más allá de 2029, representaba un pilar fundamental para la marca, especialmente en el competitivo mercado del calzado de baloncesto.

La Importancia del Atleta en el Proceso Creativo

Para un atleta de la talla de Stephen Curry, cuya imagen y rendimiento están intrínsecamente ligados a su equipo y su calzado, la falta de consideración en el proceso de diseño es más que un simple capricho; es una cuestión de respeto y de control sobre su propia marca personal. Curry no solo es un jugador icónico, sino también un empresario astuto que ha construido su legado con una atención al detalle inquebrantable.

La decisión de Under Armour de no incorporar el feedback de su atleta franquicia no solo dañó la relación, sino que también envió una señal preocupante sobre la valoración que la marca tenía de la voz de sus colaboradores estrella. En un mercado donde Nike, Adidas y Puma compiten ferozmente por las principales figuras, la personalización y la influencia del atleta en el diseño son factores cruciales.