NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Después de una jornada navideña de grandes enfrentamientos, las acciones continúan en la presente temporada de la NBA, donde Miami Heat saltará al tabloncillo entre los más atractivos con la misión de meterse en zona de clasificación directa ante Atlanta Hawks, que se encuentra a solo medio juego.

El mejor equipo de la Conferencia Este en esta primera mitad de la campaña también intentará mostrar su dominio con unos Detroit Pistons encarándose contra Utah Jazz desde el Delta Center. Asimismo, Boston Celtics quiere extender su racha a cuatro triunfos corridos y consolidarse entre los primeros tres lugares frente a Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse.

Phoenix Suns intentará seguir escalando en las posiciones y retará a New Orleans Pelicans, siendo el único duelo programado entre quintetos de la Conferencia Oeste. Orlando Magic y Toronto Raptors y Philadelphia Sixers, quienes han mostrado sus intenciones de pelear por el campeonato en el Este también serán de los duelos en la cartelera de este viernes por la noche en la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 26 DE DICIEMBRE