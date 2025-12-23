El fenómeno Doncic lidera la era digital: los 10 jugadores más vistos en las redes sociales de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha dejado de medirse únicamente por los puntos en la duela; ahora, el éxito se contabiliza en reproducciones y clics. En lo que va de la actual temporada, Luka Doncic se ha consolidado como el monarca absoluto de las plataformas sociales de la liga, superando de manera contundente a las figuras históricas y a las nuevas promesas.

El podio de los mil millones

Luka Doncic no solo lidera la lista, sino que ha establecido una brecha considerable con el resto de sus colegas. El esloveno es la cara principal del contenido viral de la NBA con 845 millones de visualizaciones. Le sigue de cerca Victor Wembanyama, el "Alien" francés que ratifica su estatus de fenómeno generacional con 708 millones de vistas. Por su parte, Steph Curry, el tirador histórico de los Warriors, se mantiene en la élite digital con 703 millones, demostrando que su popularidad no tiene fecha de caducidad.

Las leyendas y el factor sorpresa

Resulta notable la vigencia de LeBron James, quien ocupa la cuarta posición con 641 millones de visualizaciones, confirmando que a sus 40 años sigue siendo un motor fundamental de tráfico para la liga. Tras él, el dominio internacional continúa con Shai Gilgeous-Alexander, quien acumula 496 millones de vistas, y el actual MVP de las finales, Nikola Jokic, con 445 millones.

Sin embargo, la mayor sorpresa del ranking es el escolta de los Lakers, Austin Reaves, quien con 409 millones de reproducciones logra superar a superestrellas de la talla de Kevin Durant, quien registra 331 millones. El cierre del listado destaca la irrupción de Cooper Flagg, cuya expectativa antes de consolidarse plenamente le otorga 312 millones de visualizaciones, dejando en el décimo puesto a Giannis Antetokounmpo con 304 millones.

La irrupción del futuro

La presencia de Flagg en el Top 10, antes incluso de alcanzar su techo profesional, subraya la expectativa que genera la nueva camada de jugadores en las audiencias jóvenes. Este ranking confirma que la NBA ha logrado una transición exitosa: mientras figuras consagradas mantienen el interés, la nueva guardia asegura que el dominio global del juego se refleje con fuerza en las métricas digitales.